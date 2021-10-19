- Сутки в зоне ООС: восемь обстрелов, ранен боец ВСУ10:00
- Глава Пентагона назвал РФ виновником вооруженного конфликта на Донбассе15:00
- Глава Пентагона прибыл в Киев12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 октября10:00
- Зеленский пообещал "нормальную цену" на газ и электроэнергию09:00
- В МВД анонсировали рейды по проверке COVID-сертификатов17:00
- Украина получила очередную партию военной помощи из США (ВИДЕО)15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 октября11:00
- В Украину идут похолодание и заморозки17:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 октября13:00
Глава Пентагона назвал РФ виновником вооруженного конфликта на Донбассе
Россия является виновником вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом на брифинге заявил министр обороны США Ллойд Остин, который пребывает в Киеве с рабочим визитом, сообщает Корреспондент.net.
"Давайте четко говорить, что Россия начала эту войну, и Россия является тем камнем, который препятствует мирному урегулированию. Они начали нарушать территориальную целостность и суверенитет Украины", - отметил Остин.
По его словам, США продолжат оказывать Украине необходимую поддержку в конфликте с Россией.
"Ни одна третья страна не имеет права вето на вступление в НАТО. Украина, как я уже отметил, имеет право решать свою будущую внешнюю политику без внешнего вмешательства. Я скажу, что наша поддержка украинского суверенитета является непоколебимой, и мы будем продолжать работать вместе для того, чтобы заверить, что мы в правильном месте, и Украина может себя защитить", - подчеркнул Остин.
Теги: Украина, Россия, США, министр обороны, заявление
- Американское летальное оружие уже в Украине
- Обама "болеет" за Украину: "Одних слов недостаточно, мы готовим реальную помощь" (ВИДЕО)
- Джигурда "загрохотал" в озвучке Эдриана Броуди и "спелся" с Вассерманом (ФОТО)
- Украина после Яценюка: США будут подавливать, Россия - раскачивать
- Трамп не будет воевать за Украину с Путиным: в США озвучили причину
- Огромное количество вооружения на Донбассе не может принадлежать сепаратистским отрядам, состоящим из шахтеров и заводских рабочих - США жестко осудили РФ
- В ОРЛО произошел пожар на одной из шахт11:00
- ПРООН передала Донетчине мобильный социальный офис17:00
- В "ЦРБ ДНР" анонсировали "новогодние" кредиты для населения16:00
- Названа сумма компенсации пострадавшим от пожаров на Луганщине14:00
- На Донетчине охотник застрелил своего товарища13:00
- Боевики ОРДЛО разблокировали базу наблюдателей ОБСЕ в Горловке11:00
- На Луганщине суд отправил под арест "офицера СЦКК ЛНР" Косяка08:00
- В Константиновке ввели спецпропуска для проезда в общественном транспорте16:00
- Боевики заблокировали базу СММ ОБСЕ в Горловке13:00
- В сети опубликовали видео задержания "представителя СЦКК ЛНР" (ВИДЕО)10:00
- В ОРЛО произошел пожар на одной из шахт11:00
- Сутки в зоне ООС: восемь обстрелов, ранен боец ВСУ10:00
- Шахтер пропустил 5 сухих голов от Реала (ВИДЕО)09:00
- В Киеве презентовали Виртуальный музей российской агрессии08:00
- ПРООН передала Донетчине мобильный социальный офис17:00
- В "ЦРБ ДНР" анонсировали "новогодние" кредиты для населения16:00
- Глава Пентагона назвал РФ виновником вооруженного конфликта на Донбассе15:00
- Названа сумма компенсации пострадавшим от пожаров на Луганщине14:00
- На Донетчине охотник застрелил своего товарища13:00
- Глава Пентагона прибыл в Киев12:00
- Опасность трансжиров в рационе украинцев17:00
- Долги и обещания украинским военным17:00
- Обзор онлайн казино Космолот10:00
- Больше возможностей для общин. Что изменилось в законе про транспорт?16:00
- Горячие цены. Почему тарифы на тепло и воду ползут вверх?09:00
- Как будут работать новые карантинные ограничения?16:00
- Андрей Шевченко после ухода из сборной Украины может возглавить киевское «Динамо»: Луческу уволят?15:00
- 777 Original – виртуальное казино с розыгрышем прогрессивного джекпота16:00
- Какое оно — общество американской мечты: «Великий Гэтсби»16:00
- Как избавиться от мышей в доме раз и навсегда16:00
- В сети опубликовали видео задержания "представителя СЦКК ЛНР" (ВИДЕО)
- Оккупанты устроили "пикет" перед офисом ОБСЕ в Донецке
- В Константиновке ввели спецпропуска для проезда в общественном транспорте
- Гороскоп на неделю с 18 по 24 октября
- В ГПСУ рассказали о ситуации на КПВВ Донбасса
- В "ЦРБ ДНР" анонсировали "новогодние" кредиты для населения
- В Украину идут похолодание и заморозки
- Красный Крест отправил в ОРДЛО 110 тонн гумпомощи
- В МВД анонсировали рейды по проверке COVID-сертификатов
- В Славянске поддержали флешмоб "Батько наш Бандера" (ВИДЕО)