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Глава Пентагона назвал РФ виновником вооруженного конфликта на Донбассе

19.10.2021 15:00
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Глава Пентагона назвал РФ виновником вооруженного конфликта на Донбассе

Россия является виновником вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом на брифинге заявил министр обороны США Ллойд Остин, который пребывает в Киеве с рабочим визитом, сообщает Корреспондент.net.
"Давайте четко говорить, что Россия начала эту войну, и Россия является тем камнем, который препятствует мирному урегулированию. Они начали нарушать территориальную целостность и суверенитет Украины", - отметил Остин.
По его словам, США продолжат оказывать Украине необходимую поддержку в конфликте с Россией.
"Ни одна третья страна не имеет права вето на вступление в НАТО. Украина, как я уже отметил, имеет право решать свою будущую внешнюю политику без внешнего вмешательства. Я скажу, что наша поддержка украинского суверенитета является непоколебимой, и мы будем продолжать работать вместе для того, чтобы заверить, что мы в правильном месте, и Украина может себя защитить", - подчеркнул Остин.



Теги: Украина, Россия, США, министр обороны, заявление
 
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