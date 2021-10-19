Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 октября

19.10.2021 10:00

В Украине за минувшие сутки выявили 15 579 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, что существенно больше вчерашнего показателя. При этом скончалось 538 человек. Это новый антирекорд. Прежний максимальный показатель COVID-смертности был зафиксирован 6 апреля нынешнего года, когда скончался 481 человек. Об этом сообщает Минздрав во вторник, 19 октября.

Среди новых заболевших за последние 24 часа детей – 1 309, медработников – 282. Также за сутки: госпитализированы – 2 852 человека, выздоровело – 7 776 человек.

Больше всего новых случаев заражения подтвердили в Одесской (1 418), Харьковской (1 412) и Днепропетровской (1 203) областях.

Всего за время пандемии в Украине заболело 2 660 273 человека, выздоровели – 2 337 194 человека, летальных случаев – 61 348.

Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

Киев - 837

Винницкая область - 261

Волынская - 435

Днепропетровская - 1203

Донецкая - 899

Житомирская - 202

Закарпатская - 184

Запорожская - 1019

Ивано-Франковская - 213

Киевская - 565

Кировоградская - 47

Луганская - 611

Львовская - 959

Николаевская - 302

Одесская - 1418

Полтавская - 593

Ровенская - 593

Сумская - 700

Тернопольская - 437

Харьковская - 1412

Херсонская - 880

Хмельницкая - 301

Черкасская - 676

Черновицкая - 595

Черниговская - 237.