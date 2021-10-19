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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 октября
В Украине за минувшие сутки выявили 15 579 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, что существенно больше вчерашнего показателя. При этом скончалось 538 человек. Это новый антирекорд. Прежний максимальный показатель COVID-смертности был зафиксирован 6 апреля нынешнего года, когда скончался 481 человек. Об этом сообщает Минздрав во вторник, 19 октября.
Среди новых заболевших за последние 24 часа детей – 1 309, медработников – 282. Также за сутки: госпитализированы – 2 852 человека, выздоровело – 7 776 человек.
Больше всего новых случаев заражения подтвердили в Одесской (1 418), Харьковской (1 412) и Днепропетровской (1 203) областях.
Всего за время пандемии в Украине заболело 2 660 273 человека, выздоровели – 2 337 194 человека, летальных случаев – 61 348.
Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
Киев - 837
Винницкая область - 261
Волынская - 435
Днепропетровская - 1203
Донецкая - 899
Житомирская - 202
Закарпатская - 184
Запорожская - 1019
Ивано-Франковская - 213
Киевская - 565
Кировоградская - 47
Луганская - 611
Львовская - 959
Николаевская - 302
Одесская - 1418
Полтавская - 593
Ровенская - 593
Сумская - 700
Тернопольская - 437
Харьковская - 1412
Херсонская - 880
Хмельницкая - 301
Черкасская - 676
Черновицкая - 595
Черниговская - 237.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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