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Зеленский пообещал "нормальную цену" на газ и электроэнергию

19.10.2021 09:00
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Зеленский пообещал "нормальную цену" на газ и электроэнергию

В Украине тарифы на электроэнергию не растут. И это несмотря на то, что на мировом рынке ее стоимость увеличивается. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу ICTV.
"У нас электроэнергия осталась такая же, как была до отопительного сезона. И наоборот - цена уменьшилась для малообеспеченных людей. Мы идем в отопительный сезон со стабильной политикой", - сказал Зеленский.
Он добавил, что в отдельных регионах имеются некоторые технические вопросы, которые будут решены.
Зеленский напомнил, что на заседании Конгресса местных и региональных властей, которое состоялось в Киеве 30 сентября, был подписан Меморандум между Кабмином, Нафтогазом и представителями местной власти о том, что тарифы повышаться не будут.
"НАК Нафтогаз Украины и центральная власть гарантируют две вещи: конкретную стабильную цену и стабильный объем (газа, - ред.). Далее есть технические вопросы, юридические и политические вопросы некоторых представителей местной власти. Все это, я уверен, будет урегулировано, и все получат - не могу сказать, что по желаемой цене - но в любом случае это будет нормальная цена", - сказал глава государства.
По его словам, главе Нафтогаз Украины Юрию Витренко поставлена задача коммуницировать с представителями местной власти и помогать в решении энергетических проблем.



Теги: газ, тарифы, электроснабжение, Зеленский
 
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