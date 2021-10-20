Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 октября

20.10.2021 13:00

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 18 913 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это существенно больше вчерашнего показателя. Скончалось 495 человек, что близко к рекордному показателю, сообщает Минздрав в среду, 20 октября.

Среди новых заболевших детей – 1 447, медработников – 435. Также за сутки: госпитализированы – 5 468 человек, выздоровело – 7 605 человек.

Больше всего новых случаев заражения подтвердили в Одесской (1 606), Днепропетровской (1 253) и Харьковской (1 242) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 679 185 человек, выздоровели – 2 344 799 человек, летальных случаев – 61 843.

Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

Киев - 1023

Винницкая область - 444

Волынская - 496

Днепропетровская - 1253

Донецкая - 1040

Житомирская - 640

Закарпатская - 239

Запорожская - 1225

Ивано-Франковская - 446

Киевская - 562

Кировоградская - 112

Луганская - 742

Львовская - 943

Николаевская - 437

Одесская - 1606

Полтавская - 935

Ровенская - 782

Сумская - 912

Тернопольская - 588

Харьковская - 1242

Херсонская - 947

Хмельницкая - 954

Черкасская - 544

Черновицкая - 622

Черниговская - 178.