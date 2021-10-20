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Сутки в зоне ООС: восемь обстрелов, ранен боец ВСУ

20.10.2021 10:00
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Сутки в зоне ООС: восемь обстрелов, ранен боец ВСУ

За минувшие сутки зафиксировано восемь нарушений режима тишины со стороны сепаратистов на Донбассе, из них четыре раза с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Ранен один украинский военный, сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в среду, 20 октября.
Так, в направлении Авдеевки враг совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов.
В сторону Зайцево противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Украинские позиции у Гранитного и Лопаскино были обстреляны из минометов калибра 120-мм.
Вблизи Катериновки противник дважды вел огонь, используя минометы калибра 120-мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Неподалеку Водяного, что на Приазовье, сепаратисты совершили обстрел из минометов калибра 82-мм.
Позиции ООС у Верхнеторецкого попали под обстрел из автоматических и станковых противотанковых гранатометов.
"Вследствие вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Военному была предоставлена домедицинская помощь и он был эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное", – рассказали в штабе.
Также указано, что на вооруженные провокации противника украинские военные открывали огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
По состоянию на 7:00 утра 20 октября зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. У Березового враг совершил обстрел из стрелкового оружия.
Напомним, за сутки 18 октября сепаратисты семь раз обстреляли позиции ВСУ. Тогда украинские военнослужащие не пострадали.



Теги: Донбасс, ранение, обстрелы, ООС
 
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