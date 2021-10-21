"Красная" карантинная зона Украины пополнилась еще одной областью

21.10.2021 09:00

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила ужесточить карантин в Сумской области. Об этом сообщает министр Кабмина Олега Немчинова.

По словам Немчинова, Сумская область войдет в "красную" зону карантину в полночь 23 октября.

После ужесточения карантина в области под запретом будет работа кафе и ресторанов, ТРЦ, кинотеатров, театров, непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров, учреждений культуры.

Также запрещается проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей.

Избежать ограничений можно только при условии, что 100% посетителей, персонала учреждений или организаторов мероприятий полностью вакцинированы от коронавируса.

Учебные заведения могут работать в очном формате только при условии, что 100% персонала прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Однако это не касается детсадов и 1-4 классов.