В Чернобыльской зоне поймали "сталкера" из России

21.10.2021 15:00

В Чернобыльской зоне отчуждения пограничники поймали гражданина России, который незаконно проник туда ради экстремального туризма. Об этом в четверг, 21 октября, сообщает Госпогранслужба Украины.

Инцидент произошел минувшей ночью. Во время патрулирования зоны отчуждения пограничники отдела Иванков совместно с сотрудниками Нацполиции обнаружили молодого человека, который проник на территорию зоны ЧАЭС, минуя контрольные пункты.

По данным пограничников, туристом-экстремалом оказался 24-летний россиянин, житель Московской области. Причем в Украину он попал вполне легально - через один из автомобильных пунктов пропуска.

Иностранцу грозит наказание в виде штрафа от 340 до 510 гривен. Административные материалы направили в суд для принятия правового решения. Кроме этого, сейчас решается вопрос о сокращении срока пребывания иностранца на территории Украины.

В Чернобыльской зоне задержали "сталкера" из России



В Чернобыльской зоне отчуждения пограничники поймали гражданина России, который незаконно проник туда ради экстремального туризма. Об этом в четверг, 21 октября, сообщает Госпогранслужба Украины.

Инцидент произошел минувшей ночью. Во время патрулирования зоны отчуждения пограничники отдела Иванков совместно с сотрудниками Нацполиции обнаружили молодого человека, который проник на территорию зоны ЧАЭС, минуя контрольные пункты.

По данным пограничников, туристом-экстремалом оказался 24-летний россиянин, житель Московской области. Причем в Украину он попал вполне легально - через один из автомобильных пунктов пропуска.

Иностранцу грозит наказание в виде штрафа от 340 до 510 гривен. Административные материалы направили в суд для принятия правового решения. Кроме этого, сейчас решается вопрос о сокращении срока пребывания иностранца на территории Украины.



https://dpsu.gov.ua/ua/news/Prikordonniki-viyavili-v-zoni-CHAES-stalkera-z-Moskovskoi-oblasti-/