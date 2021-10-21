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В Чернобыльской зоне поймали "сталкера" из России

21.10.2021 15:00
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В Чернобыльской зоне поймали "сталкера" из России

В Чернобыльской зоне отчуждения пограничники поймали гражданина России, который незаконно проник туда ради экстремального туризма. Об этом в четверг, 21 октября, сообщает Госпогранслужба Украины.
Инцидент произошел минувшей ночью. Во время патрулирования зоны отчуждения пограничники отдела Иванков совместно с сотрудниками Нацполиции обнаружили молодого человека, который проник на территорию зоны ЧАЭС, минуя контрольные пункты.
По данным пограничников, туристом-экстремалом оказался 24-летний россиянин, житель Московской области. Причем в Украину он попал вполне легально - через один из автомобильных пунктов пропуска.
Иностранцу грозит наказание в виде штрафа от 340 до 510 гривен. Административные материалы направили в суд для принятия правового решения. Кроме этого, сейчас решается вопрос о сокращении срока пребывания иностранца на территории Украины.

В Чернобыльской зоне задержали "сталкера" из России

В Чернобыльской зоне отчуждения пограничники поймали гражданина России, который незаконно проник туда ради экстремального туризма. Об этом в четверг, 21 октября, сообщает Госпогранслужба Украины.
Инцидент произошел минувшей ночью. Во время патрулирования зоны отчуждения пограничники отдела Иванков совместно с сотрудниками Нацполиции обнаружили молодого человека, который проник на территорию зоны ЧАЭС, минуя контрольные пункты.
По данным пограничников, туристом-экстремалом оказался 24-летний россиянин, житель Московской области. Причем в Украину он попал вполне легально - через один из автомобильных пунктов пропуска.
Иностранцу грозит наказание в виде штрафа от 340 до 510 гривен. Административные материалы направили в суд для принятия правового решения. Кроме этого, сейчас решается вопрос о сокращении срока пребывания иностранца на территории Украины.

https://dpsu.gov.ua/ua/news/Prikordonniki-viyavili-v-zoni-CHAES-stalkera-z-Moskovskoi-oblasti-/



Теги: Россия, Чернобыль, задержание, Госпогранслужба, зона
 
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