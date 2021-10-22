Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 октября

22.10.2021 10:00

В Украине накануне зафиксировали 23 785 новых COVID-случаев - это антирекорд с начала пандемии. Об этом сообщает Минздрав в пятницу, 22 октября.

Заболели 1800 детей и 391 медработник. При этом в больницы попал 5141 человек, а выздоровели 8530 украинцев.

Скончались за день 614 человек - всего в Украине уже 63 003 смерти от коронавируса.

Больше всего подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1647), Днепропетровской (1641), Одесской (1484), Запорожской (1391) областях и городе Киев (1323).

Заболеваемость по регионам:

Киев - 1323 случая;

Винницкая область - 558 случаев;

Волынская область - 528 случаев;

Днепропетровская область - 1641 случай;

Донецкая область - 1178 случаев;

Житомирская область - 1144 случая;

Закарпатская область - 238 случаев;

Запорожская область - 1391 случай;

Ивано-Франковская область - 599 случаев;

Киевская область - 811 случаев;

Кировоградская область - 168 случаев;

Луганская область - 603 случая;

Львовская область - 1647 случаев;

Николаевская область - 433 случая;

Одесская область - 1484 случая;

Полтавская область - 1020 случаев;

Ровенская область - 865 случаев;

Сумская область - 1305 случаев;

Тернопольская область - 696 случаев;

Харьковская область - 1306 случаев;

Херсонская область - 1248 случаев;

Хмельницкая область - 1294 случая;

Черкасская область - 671 случай;

Черновицкая область - 601 случай;

Черниговская область - 1033 случая.