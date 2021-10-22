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В Минздраве рассказали о ревакцинации населения от COVID-19

22.10.2021 09:00
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В Минздраве рассказали о ревакцинации населения от COVID-19

Министерство здравоохранения планирует в следующем году провести полный курс ревакцинации от короновируса. Об этом заявил замминистра здравоохранения – главный санврач Игорь Кузин в эфире телеканала Рада, сообщает LIGA.
По его словам, на этой неделе состоялось заседание национально-технической группs экспертов по вопросам иммунизации, где рассматривали вопрос о введении бустерной дозы.
Как сообщил главный санврач, в ближайшее время рекомендуют введение третьей, дополнительной дозы для тех людей, которые имеют проблемы с иммунитетом.
"Это те люди, которые постоянно принимают гормональную терапию, которые после трансплантации органов, которые имеют иммунно-супрессивные состояния, первичные иммунодефициты. Мы действительно понимаем, что для этих людей проведение полного курса прививок двумя дозами может не привести к формированию полноценного иммунного ответа. Поэтому для них будет рекомендовано проведение дополнительной дозы", – сказал Кузин.
По его словам, для остальных людей введение бустерной дозы пока рекомендовать не планируется.
"Пока мы планируем использовать полный курс ревакцинации в следующем году. То есть человек, который получил две дозы прививки в 2021 году, такие же две дозы должен получить в 2022-ом", – сказал главный санврач.



Теги: вакцинация, COVID-19
 
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