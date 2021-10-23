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На ж/д вокзалах Ивано-Франковска и Мариуполя открылись пункты COVID-вакцинации
23.10.2021 17:00
В Ивано-Франковске и Мариуполе на вокзалах открылись пункты вакцинации против коронавируса COVID-19. Об этом "Укрзализныця" сообщает в Фейсбуке.
"На вокзалах Ивано-Франковска и Мариуполя открылись пункты вакцинации!", - говорится в сообщении.
Получить прививку в расположенных на вокзалах пунктах вакцинации можно бесплатно.
"Вакцинируйся! Безопасное путешествие - общая ответственность", - подчеркивают в "Укрзализныце".
Теги: Ивано-Франковск, Мариуполь, вакцинация, железнодорожный вокзал, центр, COVID-19
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