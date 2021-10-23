На ж/д вокзалах Ивано-Франковска и Мариуполя открылись пункты COVID-вакцинации

23.10.2021 17:00

В Ивано-Франковске и Мариуполе на вокзалах открылись пункты вакцинации против коронавируса COVID-19. Об этом "Укрзализныця" сообщает в Фейсбуке.

"На вокзалах Ивано-Франковска и Мариуполя открылись пункты вакцинации!", - говорится в сообщении.

Получить прививку в расположенных на вокзалах пунктах вакцинации можно бесплатно.

"Вакцинируйся! Безопасное путешествие - общая ответственность", - подчеркивают в "Укрзализныце".