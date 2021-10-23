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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 октября

23.10.2021 13:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 октября

За минувшие сутки в Украине обнаружено 23 229 случаев коронавируса, что немного ниже рекордного прироста днем ранее. Об этом сообщается на сайте Минздрава в субботу, 23 октября.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 5362 человека;
летальных случаев - 483;
выздоровели - 8330 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболело - 2 748 614 человек;
выздоровели - 2 369 695 человек;
летальных случаев - 63 486;
проведения ПЦР-тестов - 13927353.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 1221 случай;
Винницкая область – 428 случаев;
Волынская область – 517 случаев;
Днепропетровская область – 1832 случая;
Донецкая область – 1230 случаев;
Житомирская область – 1145 случаев;
Закарпатская область – 350 случаев;
Запорожская область – 1136 случаев;
Ивано – Франковская область – 638 случаев;
Киевская область – 975 случаев;
Кировоградская область – 157 случаев;
Луганская область – 652 случая;
Львовская область – 1754 случая;
Николаевская область – 483 случая;
Одесская область – 1499 случаев;
Полтавская область – 1094 случая;
Ровненская область – 946 случаев;
Сумская область – 1085 случаев;
Тернопольская область – 557 случаев;
Харьковская область – 1409 случаев;
Херсонская область – 956 случаев;
Хмельницкая область – 1075 случаев;
Черкасская область – 683 случая;
Черновицкая область – 576 случаев;
Черниговская область – 831 случай.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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