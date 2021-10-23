Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 октября

23.10.2021 13:00

За минувшие сутки в Украине обнаружено 23 229 случаев коронавируса, что немного ниже рекордного прироста днем ранее. Об этом сообщается на сайте Минздрава в субботу, 23 октября.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 5362 человека;

летальных случаев - 483;

выздоровели - 8330 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2 748 614 человек;

выздоровели - 2 369 695 человек;

летальных случаев - 63 486;

проведения ПЦР-тестов - 13927353.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 1221 случай;

Винницкая область – 428 случаев;

Волынская область – 517 случаев;

Днепропетровская область – 1832 случая;

Донецкая область – 1230 случаев;

Житомирская область – 1145 случаев;

Закарпатская область – 350 случаев;

Запорожская область – 1136 случаев;

Ивано – Франковская область – 638 случаев;

Киевская область – 975 случаев;

Кировоградская область – 157 случаев;

Луганская область – 652 случая;

Львовская область – 1754 случая;

Николаевская область – 483 случая;

Одесская область – 1499 случаев;

Полтавская область – 1094 случая;

Ровненская область – 946 случаев;

Сумская область – 1085 случаев;

Тернопольская область – 557 случаев;

Харьковская область – 1409 случаев;

Херсонская область – 956 случаев;

Хмельницкая область – 1075 случаев;

Черкасская область – 683 случая;

Черновицкая область – 576 случаев;

Черниговская область – 831 случай.