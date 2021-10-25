Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 октября

25.10.2021 09:00

В Украине за день подтвердили 14 634 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 2784039. Об этом сообщает Минздрав в понедельник, 25 октября.

При этом выздоровели 4 598 украинцев (всего - 2380374), а скончались 330 человек (64202). В больницы за сутки с коронавирусом или подозрением на него попали 3912 человек.

Случаев в областях / вакцинированы (2 доза):

Киев - 546/2894

Винницкая - 241/891

Волынская - 320/844

Днепропетровская - 1065/2027

Донецкая - 510/441

Житомирская - 1042/604

Закарпатская - 62/482

Запорожская - 1037/990

Ивано-Франковская - 135/726

Киевская - 323/1015

Кировоградская - 127/406

Луганская - 189/855

Львовская - 877/1174

Николаевская - 565/453

Одесская - 1262/3367

Полтавская - 76/1068

Ровенская - 236/1075

Сумская - 799/393

Тернопольская - 327/1386

Харьковская - 1687/1602

Херсонская - 923/504

Хмельницкая - 934/539

Черкасская - 259/1234

Черновицкая - 459/784

Черниговская - 633/437.