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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 октября

25.10.2021 09:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 октября

В Украине за день подтвердили 14 634 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 2784039. Об этом сообщает Минздрав в понедельник, 25 октября.
При этом выздоровели 4 598 украинцев (всего - 2380374), а скончались 330 человек (64202). В больницы за сутки с коронавирусом или подозрением на него попали 3912 человек.
Случаев в областях / вакцинированы (2 доза):
Киев - 546/2894
Винницкая - 241/891
Волынская - 320/844
Днепропетровская - 1065/2027
Донецкая - 510/441
Житомирская - 1042/604
Закарпатская - 62/482
Запорожская - 1037/990
Ивано-Франковская - 135/726
Киевская - 323/1015
Кировоградская - 127/406
Луганская - 189/855
Львовская - 877/1174
Николаевская - 565/453
Одесская - 1262/3367
Полтавская - 76/1068
Ровенская - 236/1075
Сумская - 799/393
Тернопольская - 327/1386
Харьковская - 1687/1602
Херсонская - 923/504
Хмельницкая - 934/539
Черкасская - 259/1234
Черновицкая - 459/784
Черниговская - 633/437.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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