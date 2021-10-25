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В Запорожской области ввели ограничения на внутренние перевозки

25.10.2021 08:00
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В Запорожской области ввели ограничения на внутренние перевозки

В Запорожской области с 25 октября решили ужесточить карантинные ограничения, областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС ввела ограничения на внутриобластные перевозки, сообщает местное издание Индустриалка.
Областные власти обязали перевозчиков принять меры для 100% вакцинации водителей на регулярных и нерегулярных перевозках. На внутриобластных автобусных и железнодорожных рейсах также вводят требования к пассажирам - попасть в автобус или поезд смогут только пассажиры, которые смогут доказать отсутствие коронавируса или вакцинацию от COVID-19.
Чтобы воспользоваться автобусом или поездом, жителям Запорожской области понадобится один из документов:

  • отрицательный ПЦР-тест;
  • отрицательный экспресс-тест на антиген;
  • сертификат вакцинации;
  • справка о выздоровлении от коронавируса.

Областные власти также рассматривают возможность перераспределения транспорта с менее загруженных маршрутов на более загруженные, а также введение ограничений на перевозку городским транспортом льготников во время пиковой нагрузки.



Теги: Запорожская область, транспорт, ограничение, COVID-19
 
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