На Херсонщину прибыл мобильный госпиталь ГСЧС для больных COVID-19

26.10.2021 13:00

25 октября колонна техники спасателей доставила мобильный госпиталь ГСЧС Украины в город Каховка Херсонской области. Госпиталь будет работать на специально подготовленной площадке Каховской центральной городской больницы им. семьи Панкеевых. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

Подчеркивается, что для устойчивого функционирования данного многоцелевого передвижного стационара были предварительно обеспечены все необходимые меры.

Мобильный госпиталь ГСЧС состоит из 35 палаток и модулей, 24 из которых – палаты для пациентов и блок интенсивной терапии.

Он автономен, снабжен электрогенераторами, тепловыми пушками и башнями освещения. В целом, его развертывание позволит усилить мощности больницы на 120 койко-мест для больных COVID-19. Также на месте организована работа штаба и налажено взаимодействие с местными органами власти и медицинской службой области.