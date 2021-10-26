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На Херсонщину прибыл мобильный госпиталь ГСЧС для больных COVID-19

26.10.2021 13:00
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На Херсонщину прибыл мобильный госпиталь ГСЧС для больных COVID-19

25 октября колонна техники спасателей доставила мобильный госпиталь ГСЧС Украины в город Каховка Херсонской области. Госпиталь будет работать на специально подготовленной площадке Каховской центральной городской больницы им. семьи Панкеевых. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.
Подчеркивается, что для устойчивого функционирования данного многоцелевого передвижного стационара были предварительно обеспечены все необходимые меры.
Мобильный госпиталь ГСЧС состоит из 35 палаток и модулей, 24 из которых – палаты для пациентов и блок интенсивной терапии.
Он автономен, снабжен электрогенераторами, тепловыми пушками и башнями освещения. В целом, его развертывание позволит усилить мощности больницы на 120 койко-мест для больных COVID-19. Также на месте организована работа штаба и налажено взаимодействие с местными органами власти и медицинской службой области.



Теги: госпиталь, Херсонская область, COVID-19, ГСЧС
 
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