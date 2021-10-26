Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 октября

26.10.2021 10:00

В Украине за день подтвердили 19 120 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 2 803 159. Об этом сообщает Минздрав во вторник, 26 октября.

При этом выздоровели уже 2 390 112 человек (накануне - 9 738)), а скончались 64 936 украинцев (накануне - 734). В больницы за день попали 2 939 человек с подтвержденным коронавирусом или подозрением на него.

Случаев в областях/иммунизировано (2 доза):

Киев – 1135/6834

Винницкая – 394/2456

Волынская – 555/1579

Днепропетровская – 1760/6688

Донецкая – 1015/2799

Житомирская – 286/1970

Закарпатская – 255/1645

Запорожская – 1335/3309

Ивано-Франковская – 298/2189

Киевская – 787/2934

Кировоградская – 40/1475

Луганская – 550/1449

Львовская – 1104/4534

Николаевская – 508/2334

Одесская – 1605/4839

Полтавская – 889/2974

Ровенская – 738/1947

Сумская – 669/2230

Тернопольская – 413/1335

Харьковская – 1255/5135

Херсонская – 1222/1773

Хмельницкая – 415/1842

Черкасская – 878/2031

Черновицкая – 689/1317

Черниговская – 325/1516.