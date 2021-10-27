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30 октября сразу 7 областей Украины переходят в "красную" зону карантина
На территории Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской областей установили "красный" уровень эпидопасности. Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.
"Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 30 октября 2021 "красный" уровень эпидемической опасности на территории Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской областей", - говорится в сообщении.
Красный уровень эпидопасности предполагает ряд ограничений, вводимых в регионах.
В частности, запрещается работа заведений общепита, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и т.д.
Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений будут вакцинированы.
Также для полностью вакцинированных граждан не будут действовать ограничения, установленные для межрегионального транспортного сообщения.
Теги: карантин, COVID-19, красная зона
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