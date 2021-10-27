Киберполиция задержала создателя фейковой "Дії"

27.10.2021 13:00

Киберполиция разоблачила разработчика фейкового приложения цифровых услуг, который полностью копировал дизайн "Дії". Им оказался 21-летний парень. Правонарушителю может грозить до шести лет заключения. Об этом сообщает Департамент Киберполиции Национальной полиции.

Сообщается, что противоправную деятельность 21-летнего мужчины разоблачили сотрудники отдела противодействия киберпреступлениям в Запорожской области совместно со следователями Запорожского районного управления полиции и в сотрудничестве с представителями Минцифры.

"Злоумышленник разработал приложение для смартфонов, которое по дизайну было идентичным с государственным приложением "Дія". В фейковой программе юзерам предоставлялась возможность сделать для себя любой документ из представленных в официальном программном обеспечении. В частности, пользователи могли изменить свой возраст, добавить любое фото или подделать сертификат о вакцинации COVID-19.

Свою разработку мужчина продавал в мессенджере за 100 гривен, а в рекламе указывал, что благодаря ее применению несовершеннолетние могут беспрепятственно покупать алкоголь и сигареты", - говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранители проводят мероприятия по блокированию всех каналов распространения фейкового приложения. Также устанавливаются лица, которые приобрели приложение для предоставления правовой квалификации их действиям.

В доме фигуранта правоохранители провели обыски. Изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника и банковские карты.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

Процессуальное руководство осуществляет Вознесеновская окружная прокуратура Запорожья.