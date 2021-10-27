Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 октября

27.10.2021 10:00

В Украине за день подтвердили 22 574 новых случая коронавируса - всего в стране их уже 2 825 733. Об этом сообщает Минздрав в среду, 27 октября.

При этом выздоровели 2 401 705 украинцев (накануне - 11 593), а скончались 65 628 человек (накануне - 692). За день в больницы попали 5 925 украинцев с подтвержденным коронавирусом или подозрением на него.

Случаев в областях/иммунизировано (2 доза):

Киев – 1416/7194

Винницкая – 579/2625

Волынская – 654/1856

Днепропетровская – 1874/7227

Донецкая – 1053/3652

Житомирская – 711/2186

Закарпатская – 218/1371

Запорожская – 1296/3640

Ивано-Франковская – 343/2571

Киевская – 880/2884

Кировоградская – 104/1543

Луганская – 674/1371

Львовская – 1426/5388

Николаевская – 606/2600

Одесская – 1477/5569

Полтавская – 895/5247

Ровенская – 879/2463

Сумская – 1270/2630

Тернопольская – 660/1506

Харьковская – 1641/6319

Херсонская – 1120/2200

Хмельницкая – 1019/2018

Черкасская – 878/2527

Черновицкая – 580/1205

Черниговская – 321/1488.