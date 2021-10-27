В Харькове мажор устроил смертельное ДТП (ВИДЕО)

27.10.2021 09:00

В Харькове вечером во вторник, 26 октября, произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infiniti на огромной скорости выехал на перекресток на красный свет и столкнулся с другой машиной, водитель которой погиб. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

По предварительным данным, в ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. На месте происшествия работают сотрудники полиции, следственно-оперативная группа и медики. Выясняются обстоятельства аварии.

Также были опубликованы фото и видео с места аварии. На кадрах видно, как автомобиль на огромной скорости проезжает перекресток на красный свет и сталкивается с другой машиной. После удара они проезжают несколько десятков метров.

По словам очевидцев, одна из машин врезалась в рекламный щит. На опубликованных фотографиях видны разбросанные по дороге и газоне запчасти поврежденных автомобилей. Один из них представляет собой искореженную груду металла.

По данным Инсайдер UA, водитель Chevrolet скончался, а троих пострадавших из Infiniti увезла скорая (одна женщина с множественными переломами).

Telegram-канал Типичная Украина сообщает, что за рулем Infiniti был несовершеннолетний Харьковский Николай Михайлович 2005 года рождения. Отмечается, что он сейчас в реанимации, а машину ему родители купили на днях.