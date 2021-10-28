- На этих выходных Украина перейдет на зимнее время15:00
- В Минздраве назвали регион-передовик COVID-вакцинации в Украине14:00
- Метинвест обеспечит кислородом больницы четырех регионов13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 октября10:00
- В Минцифры анонсировали оформление соцвыплат через Дію08:00
- В Кабмине назвали цену на газ до конца отопительного сезона15:00
- В Украине установлен новый рекорд суточной заболеваемости COVID-1911:00
- На Донбассе - 15 обстрелов за сутки, один украинский воин погиб09:00
- 30 октября сразу 7 областей Украины переходят в "красную" зону карантина15:00
- Киберполиция задержала создателя фейковой "Дії"13:00
В Кабмине назвали цену на газ до конца отопительного сезона
До конца отопительного сезона украинцы будут платить 7,96 грн за кубометр газа. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в ходе заседания Кабинета Министров, информирует Цензор.НЕТ.
"Все Теплокоммунэнерго получили возможность покупать газ для населения у государственного "Нафтогаза" по 7,42 грн за кубометр. Это дает возможность местной власти не повышать тарифы на тепло и гарячую воду", - отметил Шмыгаль.
"Благодаря годовым продуктам цена на газ у всех людей не будет меняться до конца отопительного сезона. У "Нафтогаза" это 7,96 грн за кубометр", - добавил премьер.
Кроме того, по словам главы правительства, на этой неделе Кабмин в два раза снизил тариф для украинцев, которые оказались без поставщика газа.
"Цена так же будет 7,96 грн за кубометр. Она будет действовать с 1 октября до 31 ноября, призываю людей не тратить время и подписывать договор с "Нафтогазом" или другим поставщиком", - добавил Шмыгаль.
Теги: Кабинет министров, цена, газ
- В прифронтовой зоне Донетчины завершился второй этап восстановления жилья17:00
- На Донетчине высадили 20 тысяч саженцев дубов16:00
- На Луганщине открылись еще четыре центра вакцинации11:00
- Сутки в ООС: 14 нарушений, ранены два бойца ВСУ09:00
- Правительство утвердило Стратегию интеграции внутренне перемещенных лиц16:00
- В ЛугОГА рассказали о последствиях обстрела Трехизбенки13:00
- Премьер-министр Украины проверил работу центра массовой вакцинации в Краматорске12:00
- Россия в ТКГ выдвинула новое требование для открытия КПВВ на Донбассе08:00
- Между Святогорском и Харьковом будет курсировать электропоезд17:00
- Шмыгаль в Донецкой области открыл новый Центр безопасности16:00
- В прифронтовой зоне Донетчины завершился второй этап восстановления жилья17:00
- На Донетчине высадили 20 тысяч саженцев дубов16:00
- На этих выходных Украина перейдет на зимнее время15:00
- В Минздраве назвали регион-передовик COVID-вакцинации в Украине14:00
- Метинвест обеспечит кислородом больницы четырех регионов13:00
- Луганская Заря пробилась в 1/4 финала Кубка Украины (ВИДЕО)12:00
- На Луганщине открылись еще четыре центра вакцинации11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 октября10:00
- Сутки в ООС: 14 нарушений, ранены два бойца ВСУ09:00
- В Минцифры анонсировали оформление соцвыплат через Дію08:00
- Как будут работать пенсионные накопления?16:00
- Когда в Украине будут современные библиотеки?16:00
- Риски вакцинации против смерти от COVID-1917:00
- Опасность трансжиров в рационе украинцев17:00
- Долги и обещания украинским военным17:00
- Обзор онлайн казино Космолот10:00
- Больше возможностей для общин. Что изменилось в законе про транспорт?16:00
- Горячие цены. Почему тарифы на тепло и воду ползут вверх?09:00
- Как будут работать новые карантинные ограничения?16:00
- Андрей Шевченко после ухода из сборной Украины может возглавить киевское «Динамо»: Луческу уволят?15:00
- Россия в ТКГ выдвинула новое требование для открытия КПВВ на Донбассе
- Правительство утвердило Стратегию интеграции внутренне перемещенных лиц
- ВСУ впервые примененили Bayraktar для уничтожения цели на Донбассе (ВИДЕО)
- Между Святогорском и Харьковом будет курсировать электропоезд
- В Харькове мажор устроил смертельное ДТП (ВИДЕО)
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 октября
- В ЛугОГА рассказали о последствиях обстрела Трехизбенки
- Шмыгаль в Донецкой области открыл новый Центр безопасности
- Один украинский воин погиб, еще один ранен в зоне ООС за сутки
- 30 октября сразу 7 областей Украины переходят в "красную" зону карантина