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В Украине установлен новый рекорд суточной заболеваемости COVID-19
В Украине по состоянию на утро 28 октября зафиксирован 26 071 новый случай заражения COVID-19 - это самый высокий показатель суточной заболеваемости в стране с начала пандемии. До этого рекордный показатель заболеваемости был зафиксирован 22 октября - 23 785 случаев заражения за сутки. Также за сутки вакцинировано рекордное число украинцев - 291 985 человек. Об этом сообщает Минздрав в четверг, 28 октября.
При этом выздоровели 2 411 711 украинцев (накануне - 10 006), а скончались 66 204 человек (накануне - 576). В больницы за сутки попали 5 366 человек с подтвержденным коронавирусом или подозрением на него.
Случаев в областях/иммунизировано (2 доза):
Киев – 1451/7200
Винницкая – 460/2658
Волынская – 587/1657
Днепропетровская – 2113/6884
Донецкая – 1180/3398
Житомирская – 1668/2096
Закарпатская – 401/1585
Запорожская – 1449/3446
Ивано-Франковская – 1258/2359
Киевская – 906/3426
Кировоградская – 184/1645
Луганская – 656/1631
Львовская – 1506/6021
Николаевская – 593/2440
Одесская – 2296/5307
Полтавская – 1022/4612
Ровенская – 937/2432
Сумская – 825/2204
Тернопольская – 748/1488
Харьковская – 1517/7774
Херсонская – 1093/2262
Хмельницкая – 1117/2229
Черкасская – 706/1960
Черновицкая – 696/1254
Черниговская – 702/1333.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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