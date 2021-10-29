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Метинвест обеспечит кислородом больницы четырех регионов
Группа Метинвест бесплатно предоставит кислород в больницы четырех регионов, сообщает пресс-служба компании.
Так, 300 тонн кислорода поставят в больницы Киева и Харькова. Также кислородом обесаечат медучреждения Херсонской и Черниговской области.
"По всей стране растет число заболевших коронавирусом и наличие кислорода в больницах имеет первоочередное значение для их дальнейшего выздоровления. Надеемся, что оперативность наших действий, готовность всеми силами помогать медикам позволит остановить распространение коронавируса и сохранить жизни и здоровье украинцев", - заявил гендиректор Группы Метинвест Юрий Рыженков.
Отмечается, что в Харьковскую область уже поставлено 180 тонн кислорода из 260, предоставленного Запорожсталью, Азовсталью и Днепровским коксохимическим заводом.
Больницам Херсонской области 500 тонн жидкого кислорода поставит ММК имени Ильича.
Также ММК имени Ильича полностью обеспечивает кислородом медучреждения Мариуполя и Покровска. Всего за девять месяцев 2021 года в эти города было передано 653,2 тонн жидкого и 166,5 тысяч кубометров газообразного кислорода.
Кроме того, Метинвест инвестировал 72 млн гривен в строительство, содержание и обслуживание кислородной инфраструктуры Мариуполя, что дало возможность обустроить почти 700 больничных коек с кислородом.
Теги: больницы, кислород, Метинвест, COVID-19
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