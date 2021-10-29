Метинвест обеспечит кислородом больницы четырех регионов

29.10.2021 13:00

Группа Метинвест бесплатно предоставит кислород в больницы четырех регионов, сообщает пресс-служба компании.

Так, 300 тонн кислорода поставят в больницы Киева и Харькова. Также кислородом обесаечат медучреждения Херсонской и Черниговской области.

"По всей стране растет число заболевших коронавирусом и наличие кислорода в больницах имеет первоочередное значение для их дальнейшего выздоровления. Надеемся, что оперативность наших действий, готовность всеми силами помогать медикам позволит остановить распространение коронавируса и сохранить жизни и здоровье украинцев", - заявил гендиректор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

Отмечается, что в Харьковскую область уже поставлено 180 тонн кислорода из 260, предоставленного Запорожсталью, Азовсталью и Днепровским коксохимическим заводом.

Больницам Херсонской области 500 тонн жидкого кислорода поставит ММК имени Ильича.

Также ММК имени Ильича полностью обеспечивает кислородом медучреждения Мариуполя и Покровска. Всего за девять месяцев 2021 года в эти города было передано 653,2 тонн жидкого и 166,5 тысяч кубометров газообразного кислорода.

Кроме того, Метинвест инвестировал 72 млн гривен в строительство, содержание и обслуживание кислородной инфраструктуры Мариуполя, что дало возможность обустроить почти 700 больничных коек с кислородом.