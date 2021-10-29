На этих выходных Украина перейдет на зимнее время

29.10.2021 15:00

В 2021 году украинцы переведут стрелки на час назад в ночь с 30 на 31 октября в 4:00.

Этот вопрос регламентирован постановлением Кабинета министров от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины".

Напомним, 3 марта Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект, который отменяет переход на летнее и зимнее время в стране. Однако после голосования 19 марта документ отправили на доработку.





