Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 октября

29.10.2021 10:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 октября

В Украине за день подтвердили 26 870 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 2 878 674. Об этом сообщает Минздрав в пятницу, 29 октября.
При этом выздоровели уже 2 421 495 украинцев (накануне - 9 784), а скончались 66 852 человек (накануне - 648). В больницы за день попали 5 463 человека с подтвержденным коронавирусом, подозрением на него и пневмониями.
Случаев в областях/иммунизировано (2 доза):
Киев – 1616/6456
Винницкая – 588/2733
Волынская – 601/1135
Днепропетровская – 2164/6626
Донецкая – 1149/3896
Житомирская – 1266/1899
Закарпатская – 338/1648
Запорожская – 1298/3186
Ивано-Франковская – 781/2394
Киевская – 988/3030
Кировоградская – 193/1751
Луганская – 522/1877
Львовская – 1702/4965
Николаевская – 696/2753
Одесская – 2156/5926
Полтавская – 1073/3117
Ровенская – 1199/3908
Сумская – 1235/2079
Тернопольская – 711/1568
Харьковская – 1497/5622
Херсонская – 1227/1922
Хмельницкая – 1282/1983
Черкасская – 793/2083
Черновицкая – 682/1221
Черниговская – 1113/1360.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх