Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Зеленский прокомментировал применение Байрактаров на Донбассе

30.10.2021 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Зеленский прокомментировал применение Байрактаров на Донбассе

Вооруженные Силы Украины используют имеющееся у них вооружение только для защиты суверенитета и территориальной целостности государства и лишь в ответ на нарушения режима тишины на Донбассе со стороны противника. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ в Одессе, сообщает Офис президента.
Отвечая на вопрос журналистов относительно реакции отдельных государств на применение украинскими военными беспилотного летательного аппарата «Байрактар» в районе проведения Операции объединенных сил на востоке, Президент заявил: «Украина защищает свою территорию и свой суверенитет согласно обязанности и присяге каждого, кто служит сегодня, кто защищает украинскую государственность. Мы не наступаем, мы только отвечаем».
«Кстати, мы отвечаем согласно договоренностям о режиме прекращения огня. Именно в этом формате и будет действовать Украина», – добавил он.



Теги: Донбасс, комментарий, Зеленский, Bayraktar
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх