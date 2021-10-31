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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 31 октября

31.10.2021 11:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 31 октября

За минувшие сутки, 30 октября, в Украине зафиксированы 17 430 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1108, медработников – 178). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 5 663 человека;
- летальных исходов – 336;
- выздоровели – 5 269 человек.
По данным Минздрава, за все время пандемии в Украине:
- заболели – 2 922 302 человека;
- выздоровели – 2 436 213 человек;
- летальных исходов – 67 729;
- проведено ПЦР-тестов – 14 426 626.
Количество новых случаев заражения в регионах за сутки:
Киев – 443 случая;
Винницкая область – 363 случая;
Волынская область – 317 случаев;
Днепропетровская область – 1141 случай;
Донецкая область – 436 случаев;
Житомирская область – 1166 случаев;
Закарпатская область – 181 случай;
Запорожская область – 657 случаев;
Ивано-Франковская область – 582 случая;
Киевская область – 578 случаев;
Кировоградская область – 177 случаев;
Луганская область – 204 случая;
Львовская область – 1040 случаев;
Николаевская область – 939 случаев;
Одесская область – 1521 случай;
Полтавская область – 364 случая;
Ровненская область – 412 случаев;
Сумская область – 1176 случаев;
Тернопольская область – 480 случаев;
Харьковская область – 1934 случая;
Херсонская область – 918 случаев;
Хмельницкая область – 958 случаев;
Черкасская область – 275 случаев;
Черновицкая область – 487 случаев;
Черниговская область – 681 случай.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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