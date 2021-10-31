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Украина перешла на зимнее время
31.10.2021 09:00
В 4.00 31 октября часы в Украине перевели на час назад. Об этом напоминает Цензор.НЕТ.
Стрелки передвигают осенью и весной, в последнее воскресенье октября и в последнее воскресенье марта, с 1981 года. Считается, что это позволяет сократить расход электроэнергии. В то же время перевод часов создает много неудобств железнодорожникам и авиадиспетчерам, которые должны постоянно дважды в год менять расписание рейсов.
Поэтому, нынешний переход на зимнее время в Украине может стать последним, в случае принятия соответствующего законопроекта Верховной Радой.
Теги: Верховная Рада, перевод стрелок, зимнее время
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