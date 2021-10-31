Украина перешла на зимнее время

31.10.2021 09:00

В 4.00 31 октября часы в Украине перевели на час назад. Об этом напоминает Цензор.НЕТ.

Стрелки передвигают осенью и весной, в последнее воскресенье октября и в последнее воскресенье марта, с 1981 года. Считается, что это позволяет сократить расход электроэнергии. В то же время перевод часов создает много неудобств железнодорожникам и авиадиспетчерам, которые должны постоянно дважды в год менять расписание рейсов.

Поэтому, нынешний переход на зимнее время в Украине может стать последним, в случае принятия соответствующего законопроекта Верховной Радой.