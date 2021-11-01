Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 ноября

01.11.2021 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 ноября

За минувшие сутки в Украине выявили 13 936 новых случая коронавируса, скончались почти 300 человек. Об этом в понедельник, 1 ноября, сообщает пресс-служба Минздрава.
Статистика за сутки:
Новых случаев - 13 936,
Госпитализаций - 3 828,
Смертей - 298,
Выздоровлений - 5 885.
Протестировано:

  • методом ПЦР - 29 021 человека,
  • методом ИФА - 7 648,
  • экспресс-тестами - 26 674.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 2 936 238 человек,
  • выздоровели - 2 442 098 человек,
  • летальных исходов - 68 027.

Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев – 495 случаев;
Винницкая область – 298 случаев;
Волынская область – 397 случаев;
Днепропетровская область – 867 случаев;
Донецкая область – 322 случая;
Житомирская область – 827 случаев;
Закарпатская область – 118 случаев;
Запорожская область – 895 случаев;
Ивано-Франковская область – 344 случая;
Киевская область – 396 случаев;
Кировоградская область – 74 случая;
Луганская область – 110 случаев;
Львовская область – 1166 случаев;
Николаевская область – 864 случая;
Одесская область – 1281 случай;
Полтавская область – 259 случаев;
Ровенская область – 455 случаев;
Сумская область – 573 случая;
Тернопольская область – 398 случаев;
Харьковская область – 1227 случаев;
Херсонская область – 828 случаев;
Хмельницкая область – 693 случая;
Черкасская область – 270 случаев;
Черновицкая область – 424 случая;
Черниговская область – 355 случаев.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх