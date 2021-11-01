В Украине впервые наладили производство боеприпасов для гранатомета

01.11.2021 16:00

Сегодня, 1 ноября, в "Укроборонпроме" презентовали гранатометные боеприпасы ВОГ-17В, передает телеканал "Дом".

ВОГ-17В предназначены для автоматического гранатомета, который используют для ведения ближнего боя.

Впервые в истории независимости страны их начнут производить в Украине. А именно на Шостскинском заводе "Импульс" в Сумской области.

Усовершенствованная осколочная граната мгновенного действия уже прошла испытания. Уникальность системы — в новом взрывателе и ее надежности. В случае внештатной ситуации при выстреле до 10 м боеприпас не взорвется.