Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Стали известны результаты выборов мэра Харькова

02.11.2021 08:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Стали известны результаты выборов мэра Харькова

Территориальная избирательная комиссия объявила Игоря Терехова победителем выборов мэра Харькова. За него проголосовали 146 240 избирателей (50,66%). Об этом сообщает Телеграм-канал Политика Страны.
По данным ТИК, на втором месте – Михаил Добкин, набравший 82 тысячи голосов.
На третьем месте - лидер местного Нацкорпуса Константин Немичев. У него 20,2 тысячи голосов избирателей.
Четвертое место занимает кандидат от Евросолидарности Александр Скорик - 15, 4 тыс. голосов
Депутат горсовета от Слуги народа Мустафаева на пятом месте (9,1 тысяч голосов), а кандидат от Партии Шария Владимир Плетнев занял шестое место с результатом - 8, 1 тыс. голосов.



Теги: выборы, Харьков, мэр, итоги
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх