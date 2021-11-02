Стали известны результаты выборов мэра Харькова

02.11.2021 08:00

Территориальная избирательная комиссия объявила Игоря Терехова победителем выборов мэра Харькова. За него проголосовали 146 240 избирателей (50,66%). Об этом сообщает Телеграм-канал Политика Страны.

По данным ТИК, на втором месте – Михаил Добкин, набравший 82 тысячи голосов.

На третьем месте - лидер местного Нацкорпуса Константин Немичев. У него 20,2 тысячи голосов избирателей.

Четвертое место занимает кандидат от Евросолидарности Александр Скорик - 15, 4 тыс. голосов

Депутат горсовета от Слуги народа Мустафаева на пятом месте (9,1 тысяч голосов), а кандидат от Партии Шария Владимир Плетнев занял шестое место с результатом - 8, 1 тыс. голосов.