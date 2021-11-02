Последние новости раздела
- Ярош стал советником главкома ВСУ15:00
- Кабмин перечислил более 670 млн гривен на зарплаты шахтерам12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 ноября11:00
- В Дії появились сертификаты ПЦР-тестов10:00
- Стали известны результаты выборов мэра Харькова08:00
- В Украине впервые наладили производство боеприпасов для гранатомета16:00
- Арахамия рассказал о грядущих ротациях в Кабмине15:00
- Глава Минреинтеграции подал в отставку11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 ноября09:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 31 октября11:00
Стали известны результаты выборов мэра Харькова
02.11.2021 08:00
Территориальная избирательная комиссия объявила Игоря Терехова победителем выборов мэра Харькова. За него проголосовали 146 240 избирателей (50,66%). Об этом сообщает Телеграм-канал Политика Страны.
По данным ТИК, на втором месте – Михаил Добкин, набравший 82 тысячи голосов.
На третьем месте - лидер местного Нацкорпуса Константин Немичев. У него 20,2 тысячи голосов избирателей.
Четвертое место занимает кандидат от Евросолидарности Александр Скорик - 15, 4 тыс. голосов
Депутат горсовета от Слуги народа Мустафаева на пятом месте (9,1 тысяч голосов), а кандидат от Партии Шария Владимир Плетнев занял шестое место с результатом - 8, 1 тыс. голосов.
Теги: выборы, Харьков, мэр, итоги
Читайте также:
- Кандидата на пост городского головы Харькова отравили газом
- Правозащитники предлагают провести перевыборы мэра Харькова
- Разрыв между лидерами гонки за пост мэра Харькова менее одного процента
- Геннадий Кернес снова будет бороться за кресло харьковского мэра и уверен в своей победе
- Кернес назвал условие, при котором он согласится на пересчет голосов
- Порошенко: "этими выборами была завершена перезагрузка власти"
- Почти 300 человек воспользовались гуманитарным коридором в Еленовке 1 ноября14:00
- На Донбассе погиб украинский воин09:00
- В ЛугОГА назвали сроки запуска междугороднего троллейбуса17:00
- Донетчина вышла в "лидеры" по госпитализации пациентов с COVID-1914:00
- Для жителей прифронтовой зоны Луганщины запустили соцрейсы на вакцинацию (ВИДЕО)12:00
- Обострение на Донбассе: 14 обстрелов, ранен боец ВСУ08:00
- "Спутник Лайт" признали непригодым для первичной вакцинации17:00
- В Мариуполе прошли антитеррористические учения СБУ (ВИДЕО)10:00
- Через КПВВ на Донбассе за неделю прошли чуть больше 3000 человек17:00
- Обострение ситуации в ООС: за сутки ранены пять военных10:00
- Ярош стал советником главкома ВСУ15:00
- Почти 300 человек воспользовались гуманитарным коридором в Еленовке 1 ноября14:00
- Опубликованы спутниковые снимки скопления войск РФ на границе с Украиной13:00
- Кабмин перечислил более 670 млн гривен на зарплаты шахтерам12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 ноября11:00
- В Дії появились сертификаты ПЦР-тестов10:00
- На Донбассе погиб украинский воин09:00
- Стали известны результаты выборов мэра Харькова08:00
- В ЛугОГА назвали сроки запуска междугороднего троллейбуса17:00
- В Украине впервые наладили производство боеприпасов для гранатомета16:00
- Как будут работать пенсионные накопления?16:00
- Когда в Украине будут современные библиотеки?16:00
- Риски вакцинации против смерти от COVID-1917:00
- Опасность трансжиров в рационе украинцев17:00
- Долги и обещания украинским военным17:00
- Обзор онлайн казино Космолот10:00
- Больше возможностей для общин. Что изменилось в законе про транспорт?16:00
- Горячие цены. Почему тарифы на тепло и воду ползут вверх?09:00
- Как будут работать новые карантинные ограничения?16:00
- Андрей Шевченко после ухода из сборной Украины может возглавить киевское «Динамо»: Луческу уволят?15:00
- "Спутник Лайт" признали непригодым для первичной вакцинации
- Гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября
- В ЛугОГА назвали сроки запуска междугороднего троллейбуса
- Обострение ситуации в ООС: за сутки ранены пять военных
- Донетчина вышла в "лидеры" по госпитализации пациентов с COVID-19
- РФ выдвинула свои предложения по нормандской встрече
- Минцифры упростило получение COVID-сертификата в "Дії"
- Для жителей прифронтовой зоны Луганщины запустили соцрейсы на вакцинацию (ВИДЕО)
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 октября
- На Донбассе погиб украинский воин