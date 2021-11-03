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Рада отправила в отставку пять министров
03.11.2021 15:00
Верховная Рада на заседании в среду, 3 ноября, начала рассмотрение кадровых вопросов в правительстве, сообщает Корреспондент.net.
В отставку были отправлены пять министров Кабмина: глава Минэкологии Роман Абрамовский, министр экономики Алексей Любченко, глава Минреинтеграции Алексей Резников, глава Минстратегпрома Олег Уруский и министр обороны Андрей Таран.
Сразу после голосования по отставке главы Минобороны спикер Рады Руслан Стефанчук закрыл сессионное заседание.
Теги: отставка, Кабмин, Верховная Рада
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