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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 ноября

03.11.2021 10:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 ноября

В Украине за минувшие сутки подтвердили 23 393 новых случая коронавируса и 720 смертей, что превышает показатели вчерашнего дня. Об этом в среду, 3 ноября, сообщает пресс-служба Минздрава.
"За сутки 2 ноября в Украине зафиксировано 23 393 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - сообщили в Минздраве.
Также за прошедшие сутки:
- госпитализировано - 5 935 человек;
- летальных случаев - 720;
- выздоровело - 11 937 человек.
Протестировали за сутки: методом ПЦР - 73 461, методом ИФА - 21 106, экспресс-тестами - 62 936.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2 979 086 лиц;
- выздоровел - 2 466 674 лица;
- летальных случаев - 69 447;
- проведено ПЦР-тестов - 14 586 038.
Отмечается, что из заболевших за минувшие сутки: детей - 1 406, медработников - 421.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев – 2024 случая;
Винницкая область – 633 случая;
Волынская область – 679 случаев;
Днепропетровская область – 1935 случаев;
Донецкая область – 1077 случаев;
Житомирская область – 660 случаев;
Закарпатская область – 330 случаев;
Запорожская область – 1558 случаев;
Ивано-Франковская область – 486 случаев;
Киевская область – 934 случая;
Кировоградская область – 119 случаев;
Луганская область – 569 случаев;
Львовская область – 1178 случаев;
Николаевская область – 725 случаев;
Одесская область – 1858 случаев;
Полтавская область – 1127 случаев;
Ровенская область – 975 случаев;
Сумская область – 1156 случаев;
Тернопольская область – 623 случая;
Харьковская область – 1374 случая;
Херсонская область – 600 случаев;
Хмельницкая область – 1084 случая;
Черкасская область – 882 случая;
Черновицкая область – 543 случая;
Черниговская область – 264 случая.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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