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Украина обновила рекорд смертности от COVID-19
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 25 063 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Скончалось 793 человека – рекордное количество за весь период пандемии. Об этом свидетельствуют данные Минздрава утром в субботу, 6 ноября.
До этого наибольшее количество смертей за сутки фиксировалось 25 октября – тогда умерли 734 украинцев.
За пятницу госпитализировали 5 057 человек с инфекцией, выздоровело – 11 817 человек. Среди новых больных – 1 541 детей и 398 медработников.
Больше всего умерших за сутки в Херсонской области – 144. Также много смертей в Днепропетровской области – 89. В Киевской области зафиксировали 50 смертей, в Киеве – 41.
Большинство новых случаев коронаивруса обнаружили в Днепропетровской (2616) и Одесской (2177) областях.
Всего с начала пандемии в Украине зафиксировали 3 058 014 случаев коронавируса, умерли 71 635 больных, выздоровели – 2 504 236 человек.
Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
Киев – 1426
Винницкая бласть – 781
Волынская – 466
Днепропетровская – 2616
Донецкая – 1408
Житомирская – 834
Закарпатская – 345
Запорожская – 1096
Ивано-Франковская – 881
Киевская – 876
Кировоградская – 173
Луганская – 513
Львовская – 1465
Николаевская – 715
Одесская – 2177
Полтавская – 963
Ровенская – 1079
Сумская – 960
Тернопольская – 746
Харьковская – 1535
Херсонская – 808
Хмельницкая – 1057
Черкасская – 669
Черновицкая – 511
Черниговская – 963.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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