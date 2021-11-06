Украина обновила рекорд смертности от COVID-19

06.11.2021 11:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 25 063 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Скончалось 793 человека – рекордное количество за весь период пандемии. Об этом свидетельствуют данные Минздрава утром в субботу, 6 ноября.

До этого наибольшее количество смертей за сутки фиксировалось 25 октября – тогда умерли 734 украинцев.

За пятницу госпитализировали 5 057 человек с инфекцией, выздоровело – 11 817 человек. Среди новых больных – 1 541 детей и 398 медработников.

Больше всего умерших за сутки в Херсонской области – 144. Также много смертей в Днепропетровской области – 89. В Киевской области зафиксировали 50 смертей, в Киеве – 41.

Большинство новых случаев коронаивруса обнаружили в Днепропетровской (2616) и Одесской (2177) областях.

Всего с начала пандемии в Украине зафиксировали 3 058 014 случаев коронавируса, умерли 71 635 больных, выздоровели – 2 504 236 человек.

Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

Киев – 1426

Винницкая бласть – 781

Волынская – 466

Днепропетровская – 2616

Донецкая – 1408

Житомирская – 834

Закарпатская – 345

Запорожская – 1096

Ивано-Франковская – 881

Киевская – 876

Кировоградская – 173

Луганская – 513

Львовская – 1465

Николаевская – 715

Одесская – 2177

Полтавская – 963

Ровенская – 1079

Сумская – 960

Тернопольская – 746

Харьковская – 1535

Херсонская – 808

Хмельницкая – 1057

Черкасская – 669

Черновицкая – 511

Черниговская – 963.