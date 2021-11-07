Последние новости раздела
- В Украину прибыло еще почти 3 млн доз вакцины Moderna15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 ноября11:00
- Экс-нардеп Ефим Звягильский умер от коронавируса10:00
- Глава Минобороны озвучил позицию Украины по использованию беспилотников Bayraktar13:00
- Украина обновила рекорд смертности от COVID-1911:00
- Резников выведен из состава украинской делегации в ТКГ09:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 ноября15:00
- Рада отправила в отставку пять министров15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 ноября10:00
- Министр обороны Таран подал заявление об отставке08:00
Экс-нардеп Ефим Звягильский умер от коронавируса
07.11.2021 10:00
Экс-нардеп Верховной Рады и Герой Украины Ефим Звягильский скончался от осложнений, вызванных COVID-19. Об этом сообщил бывший парламентарий Игорь Мосийчук.
По его словам, 88-летний политик умер 6 ноября, в Институте сердца в Киеве.
Ефим Звягильский – единственный народный депутат, который был во всех первых восьми созывах Верховной Рады. Исполнял обязанности премьер-министра Украины с сентября 1993 по июль 1994. Один из соучредителей и бывший член Партии регионов. С 1979 года в течение 13 лет был директором шахты имени Засядько в Донецке, а в 1992-1993 годах занимал пост мэра города.
Теги: смерть, COVID-19, Звягильский
Читайте также:
- Главврач луганской больницы №4 скончался от коронавируса
- В Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса
- В Германии умер Геннадий Кернес
- В России зафиксирована первая смерть от коронавируса
- В Беларуси зафиксирована первая смерть от коронавируса
- Из-за коронавируса умер легендарный советский актер
- Олег Газманов отменил свои концерты в ОРДЛО13:00
- Сутки в ООС: два нарушения "тишины", без потерь09:00
- В Краматорске началась масштабная модернизация автобусного парка17:00
- В Песках открыли памятный знак воинам ООС15:00
- За сутки в зоне ООС восемь обстрелов, ранен один боец10:00
- В Северодонецке СБУ предотвратила условный "теракт" на "Азоте"11:00
- Боевики ОРДЛО обстреляли КПВВ Золотое09:00
- В Славянске ввели почасовой график подачи воды15:00
- На Донетчине задержали пособницу боевиков ОРДЛО09:00
- В "ДНР" анонсировали повышение зарплат и пенсий с 1 января 2022 года17:00
- Гороскоп на неделю с 8 по 14 ноября17:00
- В Украину прибыло еще почти 3 млн доз вакцины Moderna15:00
- Олег Газманов отменил свои концерты в ОРДЛО13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 ноября11:00
- Экс-нардеп Ефим Звягильский умер от коронавируса10:00
- Сутки в ООС: два нарушения "тишины", без потерь09:00
- В Краматорске началась масштабная модернизация автобусного парка17:00
- В Песках открыли памятный знак воинам ООС15:00
- Глава Минобороны озвучил позицию Украины по использованию беспилотников Bayraktar13:00
- Украина обновила рекорд смертности от COVID-1911:00
- Вакцинировался сам – убеди других17:00
- Как будут работать пенсионные накопления?16:00
- Когда в Украине будут современные библиотеки?16:00
- Риски вакцинации против смерти от COVID-1917:00
- Опасность трансжиров в рационе украинцев17:00
- Долги и обещания украинским военным17:00
- Обзор онлайн казино Космолот10:00
- Больше возможностей для общин. Что изменилось в законе про транспорт?16:00
- Горячие цены. Почему тарифы на тепло и воду ползут вверх?09:00
- Как будут работать новые карантинные ограничения?16:00
- На Донетчине задержали пособницу боевиков ОРДЛО
- В Славянске ввели почасовой график подачи воды
- Путин прилетел в аннексированный Крым
- В Краматорске началась масштабная модернизация автобусного парка
- Олег Газманов отменил свои концерты в ОРДЛО
- Гороскоп на неделю с 8 по 14 ноября
- В Песках открыли памятный знак воинам ООС
- Боевики ОРДЛО обстреляли КПВВ Золотое
- Минкульт внес юмориста Максима Галкина в "черный список"
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 ноября