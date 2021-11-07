Экс-нардеп Ефим Звягильский умер от коронавируса

07.11.2021 10:00

Экс-нардеп Верховной Рады и Герой Украины Ефим Звягильский скончался от осложнений, вызванных COVID-19. Об этом сообщил бывший парламентарий Игорь Мосийчук.

По его словам, 88-летний политик умер 6 ноября, в Институте сердца в Киеве.

Ефим Звягильский – единственный народный депутат, который был во всех первых восьми созывах Верховной Рады. Исполнял обязанности премьер-министра Украины с сентября 1993 по июль 1994. Один из соучредителей и бывший член Партии регионов. С 1979 года в течение 13 лет был директором шахты имени Засядько в Донецке, а в 1992-1993 годах занимал пост мэра города.