СБУ задержала экс-коменданта донецкой "Изоляции"

09.11.2021 13:00

Служба безопасности Украины задержала бывшего боевика террористической организации ДНР, возглавлявшего тюрьму "Изоляция". Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко в комментарии LIGA.net.

Речь идет об одиозном коменданте тюрьмы-пыточной в оккупированном Донецке Денисе Куликовском с позывным Палыч.

Контрразведчики взяли Куликовского в Киеве. По данным СБУ, он организовывал и принимал непосредственное участие в убийствах и пытках украинцев в "Изоляции".

Против Куликовского в Украине открыто дело по четырем статьям:

- о торговле людьми;

– о создании террористической группы или организации;

– о создании незаконного вооруженного формирования;

– о нарушении законов и обычаев войны.

Боевика готовятся доставить в суд для избрания меры пресечения.

Куликовский возглавлял "Изоляцию" до 2018-го. Он допрашивал, пытал заключенных, устраивал массовые побоища, которые могли закончиться смертью. В 2018-м Куликовского схватили боевики террористической МГБ ДНР. Через некоторое время он вернулся в "Изоляцию", но потом пропал.