Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 ноября

09.11.2021 12:00

В Украине за минувшие сутки, 8 ноября, выявлено 18 988 новых случаев коронавируса. Умерли 833 человека, что составляет максимум за все время пандемии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что больше всего новых случаев COVID зарегистрировано в Днепропетровской, Одесской, Харьковской и Львовской областях.

За сутки стране госпитализировано 2 967 человек, выздоровели 16 609 человек.

Протестировали за сутки: методом ПЦР - 53 555 человек, методом ИФА - 14 861, экспресс-тестами - 59 045.

За все время пандемии в Украине заболели 3 107 489 человек, выздоровели 2 537 565 человек, летальных исходов - 73 390.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 1204 случая;

Винницкая область – 547 случаев;

Волынская область – 570 случаев;

Днепропетровская область – 2042 случая;

Донецкая область – 832 случая;

Житомирская область – 240 случаев;

Закарпатская область – 241 случай;

Запорожская область – 1021 случай;

Ивано-Франковская область – 322 случая;

Киевская область – 905 случаев;

Кировоградская область – 67 случаев;

Луганская область – 530 случаев;

Львовская область – 1352 случая;

Николаевская область – 987 случаев;

Одесская область – 1516 случаев;

Полтавская область – 1182 случая;

Ровненская область – 818 случаев;

Сумская область – 522 случая;

Тернопольская область – 386 случаев;

Харьковская область – 1314 случаев;

Херсонская область – 262 случая;

Хмельницкая область – 439 случаев;

Черкасская область – 813 случаев;

Черновицкая область – 453 случая;

Черниговская область – 423 случая.