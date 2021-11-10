- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 ноября09:00
- СБУ задержала экс-коменданта донецкой "Изоляции"13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 ноября12:00
- Кулеба дал оценку российскому проекту итогового документа для Нормандского формата10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 ноября12:00
- Вступил в силу запрет о недопуске на работу невакцинированных госслужащих и педагогов11:00
- В Киеве открыли центр COVID-вакцинации в соборе УГКЦ09:00
- В Украину прибыло еще почти 3 млн доз вакцины Moderna15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 ноября11:00
- Экс-нардеп Ефим Звягильский умер от коронавируса10:00
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 ноября
В Украине за минувшие сутки, 9 ноября, зафиксировано 23 283 новых COVID-случая и 816 смертей от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За сутки госпитализировали 5696 человек, выздоровели - 16 277 человек.
Больше всего новых случаев за сутки в Киеве (1740), Днепропетровской области (1792), Одесской области (1572), Полтавской области (1591), Харьковской области (1719).
За все время пандемии в Украине заболели - 3 130 772 человека; выздоровели - 2 553 842 человека; летальных случаев - 74 206.
Ситуация с COVID-19 в регионах:
г. Киев – 1740 случаев;
Винницкая область – 673 случая;
Волынская область – 720 случаев;
Днепропетровская область – 1792 случая;
Донецкая область – 1210 случаев;
Житомирская область – 631 случай;
Закарпатская область – 403 случая;
Запорожская область – 1123 случая;
Ивано-Франковская область – 694 случая;
Киевская область – 1016 случаев;
Кировоградская область – 113 случаев;
Луганская область – 606 случаев;
Львовская область – 1021 случай;
Николаевская область – 1067 случаев;
Одесская область – 1572 случая;
Полтавская область – 1591 случай;
Ровенская область – 1037 случаев;
Сумская область – 867 случаев;
Тернопольская область – 482 случая;
Харьковская область – 1719 случаев;
Херсонская область – 521 случай;
Хмельницкая область – 1141 случай;
Черкасская область – 800 случаев;
Черновицкая область – 387 случаев;
Черниговская область – 357 случаев.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
- 20 лет Независимости. Красноармейск: десять лет, чтобы оправиться от шока
- В Украине впервые выявлено более 20 тысяч случаев COVID за сутки
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 апреля
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 мая
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 июня
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 июля
- В ОРЛО с 15 ноября отменияется дистанционное обучение в школах и вузах12:00
- В ОРЛО заявили об изменении пропускного режима на КПП Станица Луганская10:00
- В оккупированном Донецке установили памятник Дзержинскому08:00
- В ОРДО завтра на 6 часов отключат мобильную связь17:00
- На Донетчине открылся Центр помощи в трудоустройстве ветеранам АТО/ООС16:00
- СБУ раскрыла схему присвоения соцвыплат жителей ОРДЛО15:00
- В ОП анонсировали изменения в составе украинской делегации в ТКГ11:00
- Сутки в ООС: пять обстрелов, потерь нет09:00
- Два человека погибли в ДТП у блокпоста НВФ ОРЛО08:00
- На Луганщине НВФ обстреляли здание водоканала14:00
- В Украине появился памятник букве "Ї"13:00
- В ОРЛО с 15 ноября отменияется дистанционное обучение в школах и вузах12:00
- Россия увеличила поставки газа в Европу11:00
- В ОРЛО заявили об изменении пропускного режима на КПП Станица Луганская10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 ноября09:00
- В оккупированном Донецке установили памятник Дзержинскому08:00
- В ОРДО завтра на 6 часов отключат мобильную связь17:00
- На Донетчине открылся Центр помощи в трудоустройстве ветеранам АТО/ООС16:00
- СБУ раскрыла схему присвоения соцвыплат жителей ОРДЛО15:00
- ЕС исключил Украину из списка COVID-безопасных стран14:00
- Последний шанс на растаможивание авто на еврономерах13:00
- Вакцинировался сам – убеди других17:00
- Как будут работать пенсионные накопления?16:00
- Когда в Украине будут современные библиотеки?16:00
- Риски вакцинации против смерти от COVID-1917:00
- Опасность трансжиров в рационе украинцев17:00
- Долги и обещания украинским военным17:00
- Обзор онлайн казино Космолот10:00
- Больше возможностей для общин. Что изменилось в законе про транспорт?16:00
- Горячие цены. Почему тарифы на тепло и воду ползут вверх?09:00
- Олег Газманов отменил свои концерты в ОРДЛО
- Гороскоп на неделю с 8 по 14 ноября
- В ОРДО завтра на 6 часов отключат мобильную связь
- СБУ раскрыла схему присвоения соцвыплат жителей ОРДЛО
- Два человека погибли в ДТП у блокпоста НВФ ОРЛО
- В ГПСУ отметили уменьшение количества людей, пересекающих КПВВ на Донбассе
- Польша объявила положение боевой готовности на границе с Беларусью
- СБУ задержала экс-коменданта донецкой "Изоляции"
- В ОП анонсировали изменения в составе украинской делегации в ТКГ
- Кулеба дал оценку российскому проекту итогового документа для Нормандского формата