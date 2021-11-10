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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 ноября

10.11.2021 09:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 ноября

В Украине за минувшие сутки, 9 ноября, зафиксировано 23 283 новых COVID-случая и 816 смертей от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За сутки госпитализировали 5696 человек, выздоровели - 16 277 человек.
Больше всего новых случаев за сутки в Киеве (1740), Днепропетровской области (1792), Одесской области (1572), Полтавской области (1591), Харьковской области (1719).
За все время пандемии в Украине заболели - 3 130 772 человека; выздоровели - 2 553 842 человека; летальных случаев - 74 206.
Ситуация с COVID-19 в регионах:
г. Киев – 1740 случаев;
Винницкая область – 673 случая;
Волынская область – 720 случаев;
Днепропетровская область – 1792 случая;
Донецкая область – 1210 случаев;
Житомирская область – 631 случай;
Закарпатская область – 403 случая;
Запорожская область – 1123 случая;
Ивано-Франковская область – 694 случая;
Киевская область – 1016 случаев;
Кировоградская область – 113 случаев;
Луганская область – 606 случаев;
Львовская область – 1021 случай;
Николаевская область – 1067 случаев;
Одесская область – 1572 случая;
Полтавская область – 1591 случай;
Ровенская область – 1037 случаев;
Сумская область – 867 случаев;
Тернопольская область – 482 случая;
Харьковская область – 1719 случаев;
Херсонская область – 521 случай;
Хмельницкая область – 1141 случай;
Черкасская область – 800 случаев;
Черновицкая область – 387 случаев;
Черниговская область – 357 случаев.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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