В Мариуполе начался суд над экс-комендантом донецкой "Изоляции"

10.11.2021 17:00

В Приморском районном суде Мариуполя избирают меру пресечения бывшему коменданту донецкой тюрьмы "Изоляция" Денису Куликовскому. Об этом сообщает ТСН.

Подозреваемый был доставлен в Мариуполь минувшей ночью. Журналистам он заявил, что признает вину и сожалеет о содеянном.

Во время заседания Куликовский сообщил, что последние два года жил в Киеве. Террорист нигде не работал, а снимать разные квартиры для проживания ему "помогали знакомые".

По словам Куликовского, его сын вместе с дедушкой проживают в оккупированном Донецке, а жена находится в СИЗО в "ДНР".

Куликову по прозвищу "Палыч" объявили о подозрении по четырем статьям. Прокуратура требует для задержанного 2 месяца содержания под стражей в качестве меры пресечения.