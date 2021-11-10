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В Мариуполе начался суд над экс-комендантом донецкой "Изоляции"

10.11.2021 17:00
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В Мариуполе начался суд над экс-комендантом донецкой "Изоляции"

В Приморском районном суде Мариуполя избирают меру пресечения бывшему коменданту донецкой тюрьмы "Изоляция" Денису Куликовскому. Об этом сообщает ТСН.
Подозреваемый был доставлен в Мариуполь минувшей ночью. Журналистам он заявил, что признает вину и сожалеет о содеянном.
Во время заседания Куликовский сообщил, что последние два года жил в Киеве. Террорист нигде не работал, а снимать разные квартиры для проживания ему "помогали знакомые".
По словам Куликовского, его сын вместе с дедушкой проживают в оккупированном Донецке, а жена находится в СИЗО в "ДНР".
Куликову по прозвищу "Палыч" объявили о подозрении по четырем статьям. Прокуратура требует для задержанного 2 месяца содержания под стражей в качестве меры пресечения.



Теги: Донецк, Мариуполь, суд, тюрьма, комендант, изоляция
 
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