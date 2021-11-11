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Ситуация на КПВВ Станица Луганская днем 11 ноября
11.11.2021 16:00
Сепаратисты упростили пропуск через КПВВ Станица Луганская, однако оставили в силе ограничение пересекать его не чаще раза в месяц. Об этом заявила представительница Украины в социально-экономической подгруппе ТКГ Виктория Страхова в четверг, 11 ноября.
"Как анонсировали вчера - упрощены правила пересечения из ОРЛО. Сегодня к 12:00 с временно оккупированных территорий Украины пересекли линию 731 человек, в ту сторону - 243. Всего 974", - написала Страхова.
При этом накануне за весь день КПВВ пересекли всего 264 человека.
Страхова подчеркнула, что ранее введенные ограничения отменены, однако пересекать в таком режиме можно будет только раз в месяц.
Теги: Донбасс, Станица Луганская, КПВВ
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