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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 ноября
В Украине за сутки 10 ноября зафиксировано 24 747 случаев заболевания коронавирусом и 652 смерти. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Отмечается, что среди новых больных - 1 550 детей и 462 медработника.
Госпитализированы 4 778 человек, выздоровели 18 896 пациентов.
За все время пандемии в Украине: заболели 3 155 519 человек, выздоровели - 2 572 738 человек, умерли - 74 857 человек.
Всего проведено 15 067 107 ПЦР-тестирований.
Напомним, за сутки 9 ноября в Киеве от коронавируса умерли 73 человека. Это рекордное число смертей с начала пандемии.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 2 002 случая;
Винницкая область – 712 случаев;
Волынская область – 694 случая;
Днепропетровская область – 1 999 случаев;
Донецкая область – 1 179 случаев;
Житомирская область – 956 случаев;
Закарпатская область – 466 случаев;
Запорожская область – 1 146 случаев;
Ивано-Франковская область – 1454 случая;
Киевская область – 945 случаев;
Кировоградская область – 192 случая;
Луганская область – 394 случая;
Львовская область – 1 253 случая;
Николаевская область – 903 случая;
Одесская область – 1 469 случаев;
Полтавская область – 1 327 случаев;
Ровенская область – 985 случаев;
Сумская область – 1 174 случая;
Тернопольская область – 603 случая;
Харьковская область – 1 550 случаев;
Херсонская область – 548 случаев;
Хмельницкая область – 1 089 случаев;
Черкасская область – 597 случаев;
Черновицкая область – 430 случаев;
Черниговская область – 680 случаев.
Теги: Украина, область, ситуация, COVID-19
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