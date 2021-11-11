Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 ноября

11.11.2021 12:00

В Украине за сутки 10 ноября зафиксировано 24 747 случаев заболевания коронавирусом и 652 смерти. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что среди новых больных - 1 550 детей и 462 медработника.

Госпитализированы 4 778 человек, выздоровели 18 896 пациентов.

За все время пандемии в Украине: заболели 3 155 519 человек, выздоровели - 2 572 738 человек, умерли - 74 857 человек.

Всего проведено 15 067 107 ПЦР-тестирований.

Напомним, за сутки 9 ноября в Киеве от коронавируса умерли 73 человека. Это рекордное число смертей с начала пандемии.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 2 002 случая;

Винницкая область – 712 случаев;

Волынская область – 694 случая;

Днепропетровская область – 1 999 случаев;

Донецкая область – 1 179 случаев;

Житомирская область – 956 случаев;

Закарпатская область – 466 случаев;

Запорожская область – 1 146 случаев;

Ивано-Франковская область – 1454 случая;

Киевская область – 945 случаев;

Кировоградская область – 192 случая;

Луганская область – 394 случая;

Львовская область – 1 253 случая;

Николаевская область – 903 случая;

Одесская область – 1 469 случаев;

Полтавская область – 1 327 случаев;

Ровенская область – 985 случаев;

Сумская область – 1 174 случая;

Тернопольская область – 603 случая;

Харьковская область – 1 550 случаев;

Херсонская область – 548 случаев;

Хмельницкая область – 1 089 случаев;

Черкасская область – 597 случаев;

Черновицкая область – 430 случаев;

Черниговская область – 680 случаев.