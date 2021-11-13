Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 ноября

13.11.2021 11:00

За минувшие сутки в Украине выявили 23 572 новых случаев коронавируса, из них детей – 1 622, медработников – 436, свидетельствуют данные Минздрава в субботу, 13 ноября.

При этом за минувшие сутки госпитализировано 4 564 человека, 695 пациентов умерли и 25 415 - выздоровели.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 203 149 человек;

выздоровело – 2 620 094 человека;

умерло – 76 302;

проведено ПЦР-тестов – 15 189 223.

Количество новых случаев по всей стране:

Киев – 1 839 случаев;

Винницкая область – 887 случаев;

Волынская область – 642 случая;

Днепропетровская область – 2 219 случаев;

Донецкая область – 1 010 случаев;

Житомирская область – 772 случая;

Закарпатская область – 516 случаев;

Запорожская область – 920 случаев;

Ивано-Франковская область – 946 случаев;

Киевская область – 997 случаев;

Кировоградская область – 168 случаев;

Луганская область – 339 случаев;

Львовская область – 1 243 случая;

Николаевская область – 965 случаев;

Одесская область – 2 066 случаев;

Полтавская область – 1124 случая;

Ровненская область – 840 случаев;

Сумская область – 584 случая;

Тернопольская область – 428 случаев;

Харьковская область – 1 876 случаев;

Херсонская область – 310 случаев;

Хмельницкая область – 1 015 случаев;

Черкасская область – 530 случаев;

Черновицкая область – 348 случаев;

Черниговская область – 988 случаев.