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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 ноября
За минувшие сутки в Украине выявили 23 572 новых случаев коронавируса, из них детей – 1 622, медработников – 436, свидетельствуют данные Минздрава в субботу, 13 ноября.
При этом за минувшие сутки госпитализировано 4 564 человека, 695 пациентов умерли и 25 415 - выздоровели.
За все время пандемии в Украине:
заболело – 3 203 149 человек;
выздоровело – 2 620 094 человека;
умерло – 76 302;
проведено ПЦР-тестов – 15 189 223.
Количество новых случаев по всей стране:
Киев – 1 839 случаев;
Винницкая область – 887 случаев;
Волынская область – 642 случая;
Днепропетровская область – 2 219 случаев;
Донецкая область – 1 010 случаев;
Житомирская область – 772 случая;
Закарпатская область – 516 случаев;
Запорожская область – 920 случаев;
Ивано-Франковская область – 946 случаев;
Киевская область – 997 случаев;
Кировоградская область – 168 случаев;
Луганская область – 339 случаев;
Львовская область – 1 243 случая;
Николаевская область – 965 случаев;
Одесская область – 2 066 случаев;
Полтавская область – 1124 случая;
Ровненская область – 840 случаев;
Сумская область – 584 случая;
Тернопольская область – 428 случаев;
Харьковская область – 1 876 случаев;
Херсонская область – 310 случаев;
Хмельницкая область – 1 015 случаев;
Черкасская область – 530 случаев;
Черновицкая область – 348 случаев;
Черниговская область – 988 случаев.
Теги: Украина, , область, COVID-19
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