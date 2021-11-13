Стали известны подробности задержания главаря донецкой "Изоляции"

13.11.2021 10:00

Бывший заключенный донецкой пыточной тюрьмы "Изоляция" Станислав Асеев рассказал о деталях задержания Дениса Куликовского "Палыча". Подробности он озвучил в эфире "Свобода слова с Савиком Шустером", сообщает ФОКУС.

По словам Асеева, сейчас, спустя пару дней после задержания, он уже может рассказать детали задержания "Палыча".

"Христо (расследователь Belingcat) меня связал с человеком, который имел отношение к спецоперации по "Палычу" в 19 году, это бывший сотрудник спецслужб, который подтвердил, что с ним определенное время работали…", — заявил Асеев.

На уточняющий вопрос Савика Шустера о том, действительно ли это было, Асеев сказал: "Вероятнее всего, 100%, да". По словам ведущего ток-шоу, если Куликовский действительно использовался СБУ, то его нельзя будет привлечь к ответственности в международных судах.

В СБУ, узнав о том, что Асеев и Христо Грозев вышли на главаря "Изоляции", сразу начали его искать. Из-за этого информатор Bellingcat отказался выдавать сотрудникам МВД "Палыча". После этого его выдали Службе безопасности.