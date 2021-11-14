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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 ноября
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 14 490 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, сообщает Минздрав в воскресенье, 14 ноября.
Прирост новых случаев существенно меньше вчерашнего показателя и сокращается уже четвертый день подряд.
Среди новых заболевших детей – 1069, медработников – 135. Также за сутки: госпитализировано – 4 881 человек, летальных исходов – 403, выздоровели – 11 146 человек.
Больше всего случаев заражения выявлено в Днепропетровской (1630), Харьковской (1050) и Запорожской (1029) областях.
За все время пандемии в Украине заболело – 3 217 639 человек, выздоровело – 2 631 240 человек, летальных случаев – 76 705.
Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
Киев – 447
Винницкая область – 525
Волынская – 293
Днепропетровская – 1630
Донецкая – 793
Житомирская – 542
Закарпатская – 313
Запорожская – 1029
Ивано-Франковская – 511
Киевская – 533
Кировоградская – 139
Луганская – 83
Львовская – 535
Николаевская – 724
Одесская – 979
Полтавская – 709
Ровенская – 377
Сумская – 619
Тернопольская – 393
Харьковская – 1050
Херсонская – 259
Хмельницкая – 646
Черкасская – 371
Черновицкая – 205
Черниговская – 785.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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