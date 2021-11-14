Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 ноября

14.11.2021 13:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 14 490 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, сообщает Минздрав в воскресенье, 14 ноября.

Прирост новых случаев существенно меньше вчерашнего показателя и сокращается уже четвертый день подряд.

Среди новых заболевших детей – 1069, медработников – 135. Также за сутки: госпитализировано – 4 881 человек, летальных исходов – 403, выздоровели – 11 146 человек.

Больше всего случаев заражения выявлено в Днепропетровской (1630), Харьковской (1050) и Запорожской (1029) областях.

За все время пандемии в Украине заболело – 3 217 639 человек, выздоровело – 2 631 240 человек, летальных случаев – 76 705.

Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

Киев – 447

Винницкая область – 525

Волынская – 293

Днепропетровская – 1630

Донецкая – 793

Житомирская – 542

Закарпатская – 313

Запорожская – 1029

Ивано-Франковская – 511

Киевская – 533

Кировоградская – 139

Луганская – 83

Львовская – 535

Николаевская – 724

Одесская – 979

Полтавская – 709

Ровенская – 377

Сумская – 619

Тернопольская – 393

Харьковская – 1050

Херсонская – 259

Хмельницкая – 646

Черкасская – 371

Черновицкая – 205

Черниговская – 785.