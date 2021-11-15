Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 ноября

15.11.2021 12:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 ноября

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 10 802 новых подтвержденных случаев COVID-19. Из них инфекцию выявили у 764 детей и у 132 медработников. Об этом сообщает Минздрав Украины.
Также за минувшие 24 часа в больницы с диагнозом коронавирус попали 2 798 человек, выздоровели 11 219 человек
За сутки недуг унес жизни 442 украинцев. С начала пандемии скончалось 77 147 человек.
За все время пандемии в Украине заболело 3 228 441 человек; поправилось 2 642 459 человек; проведено ПЦР-тестирований 15 246 974.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев – 449 случаев;
Винницкая область – 608 случаев;
Волынская область – 359 случаев;
Днепропетровская область – 987 случаев;
Донецкая область – 542 случая;
Житомирская область – 380 случаев;
Закарпатская область – 191 случай;
Запорожская область – 737 случаев;
Ивано-Франковская область – 305 случаев;
Киевская область – 420 случаев;
Кировоградская область – 91 случай;
Луганская область – 49 случаев;
Львовская область – 537 случаев;
Николаевская область – 844 случая;
Одесская область – 901 случай;
Полтавская область – 559 случаев;
Ровенская область – 184 случая;
Сумская область – 306 случаев;
Тернопольская область – 224 случая;
Харьковская область – 829 случаев;
Херсонская область – 135 случаев;
Хмельницкая область – 314 случаев;
Черкасская область – 359 случаев;
Черновицкая область – 159 случаев;
Черниговская область – 333 случая.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх