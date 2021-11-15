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Украина получила от США 80 тонн боеприпасов

15.11.2021 09:00
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Украина получила от США 80 тонн боеприпасов

Украина получила очередную партию технической помощи от правительства США, сообщило посольство Штатов в Украине в Twitter.
"14 ноября Украина получила из США примерно 80 тонн боеприпасов. Это была четвертая поставка США в рамках дополнительной помощи в размере 60 млн долларов, которую президент Джо Байден направил в Украину в августе, что демонстрирует преданность успеху стабильной, демократической и свободной Украины", - говорится в сообщении.
Первая партия технической помощи была доставлена 10 октября.



Теги: США, помощь, боеприпасы
 
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