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На Харьковщине задержан чиновник, шпионивший на боевиков ОРДЛО
Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили агента российской спецслужбы, который под прикрытием чиновника горсовета собирал разведывательную информацию о военных объектах в Харьковской области. Об этом сообщается на сайте СБУ в четверг, 18 ноября.
"По версии следствия, заведующий сектором гражданской защиты, оборонной, мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами одного из горсоветов Харьковской области был завербован псевдочиновником так называемой "ДНР", – говорится в сообщении.
Указано, что чиновник по заданию куратора собирал разведывательную информацию о военных объектах региона, личном составе СБУ и подразделениях ВСУ, а также о местных патриотически настроенных активистах. В первую очередь, "заказчиков" интересовали маршруты перемещения колонн с военной техникой, виды вооружений украинских военных.
Сотрудники СБУ установили, что информатор входил в агентурный аппарат одного из так называемых "депутатов Народного совета ДНР второго созыва". Под кураторством ФСБ РФ они собирали разведывательную информацию, которую "заказчики" использовали для проведения пропагандистских информационных кампаний с целью расшатывания ситуации в Украине.
Чиновнику сообщили о подозрении по статье о создании террористической группы или террористической организации (ч.1 ст.258-3 УК Украины).
Продолжаются следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности.
Теги: Харьковская область, чиновник, шпионаж, ОРДЛО
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