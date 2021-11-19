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В Минреинтеграции назвали количество жителей ВОТ, получивших биометрические паспорта Украины
Более 800 тыс. жителей временно оккупированных территорий Украины получили украинские биометрические паспорта. Об этом рассказал заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Снавер Сейтхалилев в программе "5 вопросов" телеканала "Дом".
"Такая статистика есть, мы регулярно обновляем данные из Государственной миграционной службы. Мы можем говорить о более 800 тыс. наших граждан из Крыма и с востока, которые получили биометрический паспорт и имеют место прописки на временно оккупированной территории. Это данные за последние пять лет", — сообщил Сейтхалилев.
Динамика постоянно растет. Получение украинских документов — одна из главных причин, зачем люди из Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) приезжают на подконтрольные территории.
"Мы регулярно проводим такую аналитику, за чем едут люди. Как правило, на первых местах это получение и оформление документов, паспорта, заграничного паспорта, вклейка фотографии. Дальше по Крыму идет статистика, в основном по получению медицинских услуг, оформлению документов и так далее. По востоку также есть статистика по оформлению транспортных средств. То есть очень широкий спектр вопросов", — сообщил замминистра.
Теги: Крым, статистика, ОРДЛО, биометрический паспорт, МинВОТ
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