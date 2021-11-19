В Минреинтеграции назвали количество жителей ВОТ, получивших биометрические паспорта Украины

19.11.2021 11:00

Более 800 тыс. жителей временно оккупированных территорий Украины получили украинские биометрические паспорта. Об этом рассказал заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Снавер Сейтхалилев в программе "5 вопросов" телеканала "Дом".

"Такая статистика есть, мы регулярно обновляем данные из Государственной миграционной службы. Мы можем говорить о более 800 тыс. наших граждан из Крыма и с востока, которые получили биометрический паспорт и имеют место прописки на временно оккупированной территории. Это данные за последние пять лет", — сообщил Сейтхалилев.

Динамика постоянно растет. Получение украинских документов — одна из главных причин, зачем люди из Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) приезжают на подконтрольные территории.

"Мы регулярно проводим такую аналитику, за чем едут люди. Как правило, на первых местах это получение и оформление документов, паспорта, заграничного паспорта, вклейка фотографии. Дальше по Крыму идет статистика, в основном по получению медицинских услуг, оформлению документов и так далее. По востоку также есть статистика по оформлению транспортных средств. То есть очень широкий спектр вопросов", — сообщил замминистра.