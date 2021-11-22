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Ляшко анонсировал выход Луганской и Львовской областей из "красной" зоны
22.11.2021 13:00
В Луганской и Львовской областях стабилизировались эпидемиологические показатели. Эти области покидают "красную" зону. Об этом на брифинге заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.
По его словам, третью неделю подряд фиксируют уменьшение количества случаев коронавирусной болезни и количества госпитализированных.
"По карантинным индикаторам Луганская и Львовская области выходят из "красного" уровня эпидемической опасности. Поэтому на этой неделе будем инициировать заседание государственной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", - заявил он.
Министр добавил, что средний уровень пребывания регионов в "красной" зоне остается таким же, как и весной: 30-35 дней.
Теги: Львовская область, Луганская область, карантин, зона
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