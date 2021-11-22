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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 ноября

22.11.2021 11:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 ноября

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 7 464 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, что существенно меньше вчерашнего показателя. Снижение прироста продолжается пятый день подряд, сообщает Минздрав в понедельник, 22 ноября.
Среди новых заболевших детей – 579, медработников – 74. В больницы госпитализированы 2 501 человек; летальных исходов – 326; выздоровел – 10 540 человек.
Больше всего новых случаев заражения выявили в Днепропетровской (864), Николаевской (655) и Одесской (451) областях.
За все время пандемии в Украине заболело – 3 340 407 человек, выздоровело – 2 773 490, летальных исходов – 81 598.
Статистика коронавируса в областях (суточный показатель):
г. Киев – 358 больных;
Винницкая – 384 больных;
Волынская – 340 больных;
Днепропетровская – 864 больных;
Донецкая – 402 больных;
Житомирская – 385 больных;
Закарпатская – 190 больных;
Запорожская – 446 больных;
Ивано-Франковская – 102 больных;
Киевская – 343 больных;
Кировоградская – 190 больных;
Луганская – 37 больных;
Львовская – 397 больных;
Николаевская – 655 больных;
Одесская – 451 больной;
Полтавская – 287 больных;
Ровненская – 161 больной;
Сумская – 205 больных;
Тернопольская – 156 больных;
Харьковская – 330 больных;
Херсонская – 54 больных;
Хмельницкая – 195 больных;
Черкасская – 272 больных;
Черновицкая – 121 больной;
Черниговская – 139 больных.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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