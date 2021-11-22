Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 ноября

22.11.2021 11:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 7 464 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, что существенно меньше вчерашнего показателя. Снижение прироста продолжается пятый день подряд, сообщает Минздрав в понедельник, 22 ноября.

Среди новых заболевших детей – 579, медработников – 74. В больницы госпитализированы 2 501 человек; летальных исходов – 326; выздоровел – 10 540 человек.

Больше всего новых случаев заражения выявили в Днепропетровской (864), Николаевской (655) и Одесской (451) областях.

За все время пандемии в Украине заболело – 3 340 407 человек, выздоровело – 2 773 490, летальных исходов – 81 598.

Статистика коронавируса в областях (суточный показатель):

г. Киев – 358 больных;

Винницкая – 384 больных;

Волынская – 340 больных;

Днепропетровская – 864 больных;

Донецкая – 402 больных;

Житомирская – 385 больных;

Закарпатская – 190 больных;

Запорожская – 446 больных;

Ивано-Франковская – 102 больных;

Киевская – 343 больных;

Кировоградская – 190 больных;

Луганская – 37 больных;

Львовская – 397 больных;

Николаевская – 655 больных;

Одесская – 451 больной;

Полтавская – 287 больных;

Ровненская – 161 больной;

Сумская – 205 больных;

Тернопольская – 156 больных;

Харьковская – 330 больных;

Херсонская – 54 больных;

Хмельницкая – 195 больных;

Черкасская – 272 больных;

Черновицкая – 121 больной;

Черниговская – 139 больных.