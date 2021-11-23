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МВФ выделил Украине очередной кредит
23.11.2021 08:00
Совет директоров Международного валютного фонда принял решение о пересмотре программы Stand-By с Украиной. Фонд также выделяет транш кредита на 500 млн специальных прав заимствования (SDR), что составляет около 700 млн долларов. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщил президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Twitter.
"Благодарен совету директоров МВФ за положительное решение о завершении пересмотра программы stand-by, которая предусматривает выделение Украине транша объемом около $700 млн. Эти средства мы направим на поддержку финансовой системы и борьбу с последствиями COVID19. Программа МВФ будет продолжена", - написал Зеленский.
Теги: Украина, кредит, МВФ
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